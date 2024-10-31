Adana'da Uyuşturucu Kaçakçısı Yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kovalamaca sonucu Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 21 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Raşit Şahan'ın peşine sürdü. Dedektif gibi iz süren polis, şüphelinin Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Seyhan polisi eve operasyon yapacağı sırada hükümlü durumu fark edip kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA