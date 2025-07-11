Adana'da Uyuşturucu ile Mücadelede Bilgilendirme Faaliyetleri

Adana'da Uyuşturucu ile Mücadelede Bilgilendirme Faaliyetleri
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Adana'da polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 12 etkinlikte bin 692 kişiye UYUMA uygulaması ve NARVAS projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Adana'da polis ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Gençlik, Narkorehber ve Narkonokta' faaliyetleri kapsamında bin 692 kişiye UYUMA uygulaması ve NARVAS projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadelede bir çok çalışma yaptı. Ekipler, hastane, halk eğitim merkezleri, aile destek merkezlerinde vatandaşlar ile personellere 'En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Gençlik, Narkorehber ve Narkonokta' faaliyetleri kapsamında UYUMA uygulaması ve NARVAS projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Ekiplerin 12 farklı etkinlikte bin 692 kişiye ulaştığı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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