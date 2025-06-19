Adana'da Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi

Adana'da Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi
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Adana'da narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 günde 22 etkinlik düzenleyerek bin 113 kişiye ulaştı. Eğitim programlarında 'En İyi Narkotik Polisi: Anne', 'Narko Gençlik', 'Narko Rehber' ve 'Narko Nokta' projeleri tanıtıldı.

Adana'da narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 günde 22 etkinlik düzenledi, bin 113 kişiye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile TUBİM Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmasını sürdürdü. Ekipler, 15 gün içerisinde 22 farklı etkinlik düzenleyerek bin 113 kişiye ulaştı. Üniversite öğrencileri, güvenlik görevlileri, kamu kurumlarında çalışan personeller ve vatandaşlara yönelik yapılan programlarda "En İyi Narkotik Polisi: Anne", "Narko Gençlik", "Narko Rehber" ve "Narko Nokta" projeleri kapsamında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara ayrıca UYUMA uygulaması ve NARVAS Projesi hakkında da bilgi verilerek herkesin uyuşturucuyla mücadelede aktif rol alması gerektiğine değinildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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