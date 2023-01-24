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Adana'da uyuşturucu ile mücadele: 21 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da uyuşturucu ile mücadele: 21 şüpheli tutuklandı

Adana'da narkotik polisinin bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda yakalanan 181 şüpheliden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da narkotik polisinin bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda yakalanan 181 şüpheliden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 16-22 Ocak tarihleri arasında kent genelinde 150 farklı olayda 181 kişiyi yakaladı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 9 bin 383 adet sentetik ecza, bin 811 gram esrar, bin 241 gram sentetik kannabinoid, 344 gram metamfetamin, 165 gram eroin, 18 adet captagon hap, 14 gram kokain, 11 adet ectasy hap, 6 kök kenevir, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatız tüfek ele geçirildiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana 3. Sayfa Haberler

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