Adana'da Uyuşturucu Hap Bulundu, 16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalanan 16 yaşındaki M.A. tutuklandı. Narkotik ekipleri, evde gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda bu uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

Adana'da bir evde 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalanan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'ndeki bir müstakil evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin içerisinde uyuşturucu özelliği olan 2 bin 809 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Şüpheli M.A. (16) gözaltına alınarak Çocuk Şube'ye teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
