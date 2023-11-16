Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evde 2 şüpheli tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir evde yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, ikametteki S.T, İ.E.Y. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. ve İ.E.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa