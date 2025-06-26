Adana'da Uyuşturucu Deposu Olarak Kullanılan Araçta 31 Bin 625 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Deposu Olarak Kullanılan Araçta 31 Bin 625 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Adana'da hapisteki kardeşine ait minibüsü uyuşturucu deposu olarak kullandığı belirlenen Yaser B., polisin operasyonuyla yakalandı. Aracın içinde 31 bin 625 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulundu. Yaser B., tutuklandı.

Adana'da hapisteki kardeşinin aracını, uyuşturucu deposu olarak kullanan ve 31 bin 625 adet uyuşturucu hap zulalayan şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandı. Aracın içindeki uyuşturucu haplardan, haberinin olmadığını ileri süren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Döşeme Mahallesi'nde uzun süredir park halinde bulunan minibüsten şüphelendi. Bunun üzerine savcılık izniyle söz konusu aracın içerisinde polis arama yaptı. Yapılan aramada araçta 31 bin 625 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren polis, araç sahibi M.B.'nin cezaevinde olduğunu öğrenince güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis aracın depo olarak kullanan kişinin M.B.'nin kardeşi Yaser B. olduğunu belirledi. Şüphelinin depo olarak kullandığı araca belirli zamanlarda gelip satacağı miktarda hap aldığını da tespit etti.

Çalışmasını tamamlayan polis, şüphelinin yaşadığı Barbaros Mahallesi'ndeki adresine baskına yaptı. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ifadesi alınan Yaser B., "İçindeki uyuşturucu maddelerden haberim yok" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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