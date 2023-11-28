Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, kendini savundu

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu ve husumetlisinin otomobilini yaktığı öne sürülen genç, kendini savundu. Olayın ardından şikayetçi olan aile ise suçlamaları reddetti.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu ve husumetlisinin otomobilini yaktığı öne sürülen genç, "Bana uyuşturucu teklif etti. Kabul etmeyip tartışınca beni 5 yerimden bıçakladı, ölümden döndüm. Kimsenin otomobilini de yakmadım. Olaydan 2 ay önce düğünlerine gidip para saçmıştım, hiçbir sorunumuz yoktu" diyerek kendisini savundu.

Van'da eşinden şiddet gören Nurten Durdu, 5 sene önce 5 çocuğuyla birlikte Adana'ya taşındı. Genç kadının oğlu Okan Abdullah (17) geçtiğimiz haftalarda darp edildi ve evlerinin önünde duran 01 FU 152 plakalı otomobilleri kundaklandı. Bunun üzerine Nurten Durdu, oğullarını darp edip otomobillerini yakan kişinin Gökdeniz Narçın (19) ve ağabeyleri olduğunu öne sürdü. Ayrıca genç kadın, şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürüp şikayetçi oldu.

İhlas Haber Ajansı'nın 'Önce oğlunu dövdüler, sonra otomobili yaktılar' haberinin ardından Gökdeniz Narçın da açıklamalarda bulundu. Narçın, Azad Durdu tarafından 5 yerinden bıçaklandığını ve ölümden döndüğünü söyledi.

"Husumetimiz yoktu"

Narçın, "Olay günü Okan Abdullah bana uyuşturucu teklif etti. Ben de kabul etmeyince tartıştık. Daha sonra ağabeyi Azad geldi ve bizim kavgamızı görünce beni kasığımdan, bacağımdan ve belimden olmak üzere 5 yerimden bıçakladı. Polis zaten Azad'ı gözaltına aldı ve tutuklandı. Benim hiçbir şekilde bu şahıslarla husumetim yoktu. Hatta 2 ay önce Azad'ın düğününe gidip para saçmıştım. Sadece olay günü Okan Abdullah ile tartıştık o kadar" diye konuştu.

Ayrıca Gökdeniz Narçın, otomobili de kendisinin yakmadığını, Durdu ailesinin yakıp suçu kendilerine attığını öne sürdü.

"Oğlum ölüm döşeğindeydi"

Gökdeniz Narçın'ın annesi Selma Narçın ise oğlunun ölümden döndüğünü söyledi. Narçın, "Oğlumu doktorlar hayata döndürdü. Ölüm döşeğindeydi. Bu şahıslar hala bize iftira atıyor. Biz onların otomobillerini falan yakmadık" dedi. - ADANA