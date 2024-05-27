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Adana'da Uygulama Sırasında Aranan Hükümlü Yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan uygulamalar sırasında bilişim suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. Uygulama sonucunda bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve trafik ihlalleriyle ilgili birçok suç unsuruna rastlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan uygulamalar sırasında bilişim suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı. Yapılan bu uygulamada bir ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 18.37 gram uyuşturucu, 28 tablet uyuşturucu hap ele geçirilirken, aynı zamanda 19 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi. 15 araca modifiyeden, 56 motosiklete çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Uygulama sırasında polis bilişim suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi ve dolandırıcılık suçundan bir şahıs yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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