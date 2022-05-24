Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tenkerli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen Mustafa Tüfekli (47) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 80 metrelik uçuruma düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracın sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Tüfekli'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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