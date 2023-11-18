Adana'da Türk Bayrağı İş Yerinden Çalındı

Adana'da bir oto yıkamacıda asılı olan Türk bayrağı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kopartılarak otomobiline alındı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi iş yerinde asılı Türk bayrağını kopartıp otomobiline aldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamacı Yusuf Ayık (36) sabah iş yerine geldiğinde darabada asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını ve ipinin sallandığını fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen Ayık, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahsın geldiğini, Türk bayrağını koparıp aracına aldığını ve gittiğini fark etti. Bunun üzerine Yusuf Ayık, durumu polise bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"İhtiyacı mı vardı bilmiyorum"

Gazetecilere konuşan oto yıkamacı Yusuf Ayık, "Eğer o şahıs gelip benden isteseydi daha fazla Türk bayrağı kendisine verirdim. Niye yaptı hiç bilmiyorum ama hiç hoş bir hareket değil. Ben gece yağmur vardı bayrak uçtu sanıyordum ama ipini öyle görünce şüphelendim. Bayrağı kötü niyetli mi aldı yoksa gerçekten ihtiyacı mı vardı aldı bilmiyorum. Kopartmak için çok uğraşıyor" dedi. - ADANA