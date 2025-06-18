Adana'da Tüp Patlaması: 3 İşçi Yaralandı

Adana'da Tüp Patlaması: 3 İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki bir çocuk oyun parkı ekipmanları üreten atölyede, sanayi tipi tüpten sızan gazın patlaması sonucu yangın çıktı ve 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde faciadan dönüldü. Çocuk oyun parkı ekipmanları üreten atölyede, sanayi tipi tüpten sızan gaz patlamaya yol açtı, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'ndeki Narin Park isimli iş yerinde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Çocuk oyun parkı malzemeleri üretimi yapılan iş yerinde yaşanan olayda 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın ölüm tehdidi sonrası Hamaney yetkilerini devretti iddiası

Trump'ın ölüm tehdidi sonrası Hamaney'le ilgili bomba iddia
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

Kendi halkına da zulmetmeye başladı! Ülkeyi karıştıran yasak kararı
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.