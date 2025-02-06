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Adana'da Traktör Yangını: Bir Ev Küle Döndü

Adana'da Traktör Yangını: Bir Ev Küle Döndü
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Kozan ilçesinde traktördeki şase arızası sonucunda çıkan yangın, alevlerin bir eve sıçramasıyla evin tamamen yanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adana'nın Kozan ilçesine traktörde oluşan şase sonucu kıvılcımların otluk alana sıçraması ile çıkan yangında ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Bucak bölgesi Karaveliler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Karavelioğlu'na ait traktörün şase yapması sonucu otluk alanda yangın çıktı. Alevler büyüyerek bir eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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