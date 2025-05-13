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Adana'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde, odun toplamadan dönen bir traktör devrildi. Sürücü Hatice Seğmen, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 45 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Alınan bilgiye göre, odun toplamadan dönen Hatice Seğmen idaresindeki 09 PC 865 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Seğmen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından traktörün altından çıkarılan kadının cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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