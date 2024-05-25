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Adana'da trafikte tartışma: Ağabey ve kardeş darp edildi

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Adana'da trafikte dolmuş sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışan ağabey ve kardeşi feci şekilde darp edildi. Kafasında şişe kırılan ağabey bayılırken, kardeşinin ise burnu kırıldı.

Adana'da trafikte dolmuş sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışan ağabey ve kardeşi feci şekilde darp edildi. Kafasında şişe kırılan ağabey bayılırken, kardeşinin ise burnu kırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Kozan (52), kardeşi Ömer Kozan (45), kız kardeşi Esma E. (48) ve yeğeni A.K. (6) ile birlikte Tufanbeyli ilçesinden hasta ziyaretine geldi. Ziyaretin ardından kullandığı otomobille ilçeye dönen Osman Kozan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 M 0245 plakalı ile dolmuş sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Önce çarptı, sonra saldırdı

İddiaya göre, tartışmanın üzerine dolmuş sürücüsü, Osman Kozan'ın kullandığı 63 FG 690 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ardından dolmuştan inen öfkeli şoför, Osman ve kardeşi Ömer Kozan'a saldırdı. Dolmuş sürücüsünün arkadaşlarının da kavgaya dahil olmasıyla ağabey ve kardeş dayak yedi.

Kafasında şişe kırıldı

Kafasında şişe kırılan Osman Kozan bayılırken, Ömer Kozan'ın ise burnu kırıldı. Çevredekilerin kavgayı ayırması üzerine dolmuş sürücüsü ve arkadaşları olay yerinden ayrıldı. Ağabey ve kardeş ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Kozan'ın kafasına ve kulağına dikiş atıldı.

"Kafama vurulunca bayıldım"

Gazetecilere konuşan Osman Kozan, "Bize küfürler ettiler. O esnafa üstümüze yürüdüler. Üzerimize yürüyünce kavga çıktı. Benim kafama şişeyle vurdular. Şişeyle vurunca ben bayıldım. Şikayetçi olacağız" dedi.

"Davacı ve şikayetçiyiz"

Ömer Kozan ise yol verme yüzünden tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlatarak, "Arabadan bana küfür ederek indiler ve saldırıya uğradılar. Yanımda kızım, ablam ve ağabeyim vardı. Ailemize saldırdılar. Benim burnumda kırık var. Gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Şiddet Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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