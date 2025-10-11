Haberler

Adana'da Trafikte Kavga: Yol Verme Meselesi Büyüdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Adana'da trafikte yol verme meselesi sebebiyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde 2 sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine yumrukla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
