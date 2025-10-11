Adana'da Trafikte Kavga: Yol Verme Meselesi Büyüdü
Adana'nın Seyhan ilçesinde yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde 2 sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine yumrukla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa