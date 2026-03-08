Haberler

Adana'da trafikte araçtan inip sürücüye saldıran iki kişi tutuklandı

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, otomobilin önünü kesip camına vurarak sürücüyü tehdit eden İsa A. ve yanında bulunan Mustafa K. tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi.

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, otomobilin önünü kesip camına vuran yanında ailesinin de olduğu sürcüyü tehdit eden şüpheli ile yanındaki şahıs tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre trafikte yol verme meselesi nedeniyle Nazif S. (46) ile diğer araçta bulunan İsa A. (25) ve Mustafa K. (25) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa A. ve Mustafa K. araçtan indi. İsa A. içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü keserek aracın camına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli İsa A. ve Mustafa K.'yı adreslerine yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Polis ekipleri, İsa A.'ya saldırı amacıyla araçtan inmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından toplam 370 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca İsa A.'nın ehliyetine 60 gün el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi. İsa A.'nın ifadesinde şahsın aracın önüne kırdığını bu nedenle ani fren yapmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler tutuklandı. - ADANA

