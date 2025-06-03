Adana'da Trafik Tartışması: Kamyonet Sürücüsü Kadın Şoföre Küfür Etti

Adana'da Trafik Tartışması: Kamyonet Sürücüsü Kadın Şoföre Küfür Etti
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Adana'da ters yöne giren kamyonet sürücüsü, toplu taşımada çalışan kadın şoförle tartışarak küfürler savurdu. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu ve anlar görüntülendi.

Adana'da ters yöne girip toplu taşımada kullanılan otobüsün kadın şoförüyle tartışan sürücü, trafikte küfürler saçtı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 01 AVY 520 plakalı kamyonet sürücüsü caddede ters yöne girince toplu taşıma otobüsü ile karşı karşıya kaldı. Yol isteyen kamyonet sürücüsü daha sonra aracından inip kadın sürücüye küfürler yağdırıp cep telefonuyla otobüsü ve kadını çekti. Çevredekilerin müdahalesiyle yeniden kamyonetine binen sürücü geri geri çıkarak otobüse yol verip kendisi de yolundan ilerledi.

O anlar ise saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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