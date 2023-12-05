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Adana'da trafik polisleri yangın söndürdü

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Adana'da trafik polisleri, yanan bir çöp kutusunu hortumla söndürerek yangının yayılmasını engelledi.

Adana'da trafik polisleri yanan bir çöp kutusunu fark edince anında müdahale etti. Trafik polisleri bir çeşmeye bağladıkları hortumla çöp kutusundaki yangını bir yere sıçramadan söndürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde devriye gezdikleri sırada bir çöp kutusunun yandığını fark etti. Ekipler sokaktaki yangın nedeniyle sokağı trafiğe kapattı.

Polisler, buldukları hortumu bir çeşmeye bağladı, ardından yangına müdahale etti. Ekipleri çöp kutusundaki yangını başka bir yere sıçramadan söndürdü. Sokak trafiğe açıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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