Adana'da Trafik Polisine Yüksek Cezalar: 98 Kişiye 596 Bin TL Ceza

Adana'da Trafik Polisine Yüksek Cezalar: 98 Kişiye 596 Bin TL Ceza
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Adana'da düzenlenen alkol ve ışık donanımı denetiminde 98 kişiye toplam 596 bin 659 TL cezai işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Adana'da trafik polisleri, düzenledikleri alkol ve ışık donanımı uygulamasında 98 kişiye 596 bin 659 TL cezai işlem uyguladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde alkol ve ışık donanımı denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ekipler 470 aracı kontrol ederken, 98 kişiye toplam 596 bin 659 TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan uygulamada 5 araç trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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