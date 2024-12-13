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Adana'da Trafik Polisi Sürücülere 'Akıllı Kavşak' Eğitimi Verdi

Adana'da Trafik Polisi Sürücülere 'Akıllı Kavşak' Eğitimi Verdi
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Adana'da trafik polisleri, merkez Çukurova ilçesinde bulunan 'akıllı kavşak' hakkında sürücülere bilgi verdi. Kavşak kullanımının önemi vurgulanırken, sürücüler bilgilendirmeden memnun kaldı.

Adana'da trafik polisleri, sürücülere 'akıllı kavşak' kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı girişinde 'akıllı kavşak' olarak nitelendirilen döner kavşak kullanımına yönelik vatandaşları bilgilendirdi. Kavşak yakınında araç sürücülerini durduran ekipler akıllı kavşağın nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. Ada içerisindeki aracın geçiş önceliğine sahip olduğu hatırlatılan sürücüler de trafik polislerine bilgilendirme için teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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