Adana'da Trafik Kazasında Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Adana'da Trafik Kazasında Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, zeytin ağacının hızı kesmesi ve emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle sürücü yara almadan kurtuldu. Olay, sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atmasıyla gerçekleşti.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil sürücüsü, zeytin ağacının hızı kesmesi ve emniyet kemerinin takılı olmasıyla yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kozan-Kadirli yolunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Recep Avcu, idaresindeki 01 JR 854 plakalı otomobille sollama yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. O anda yolda aracı bozulan Kürşat Kuru ve ailesi, takla atan otomobilin sürücüsüne yardıma koştu. Takla atan araçtan sürücü Avcu burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza sonrası Avcu, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan Kürşat Kuru, kamyonun arkasından gelen sürücünün araç sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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