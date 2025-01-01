Adana'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Uğurlandı
Adana'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Bahadır Kopan, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Adana'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bahadır Kopan bugün trafik kazası geçirdi. Kopan, ağır yaralanan Kopan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kopan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları ve silah arkadaşları tarafından alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kopan'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. - ADANA