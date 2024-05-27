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Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için çözüm talebi

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Adana'da bir öğretmenin trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine mahalle sakinleri, tehlikeli olarak nitelendirdikleri yolda çözüm talep etti.

Adana'da Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük'ün (26) trafik kazasında hayatını kaybettiği noktada bir araya gelen mahalle sakinleri, 'ölüm yolu' olarak isimlendirdikleri yola yetkililerden çözüm talep etti.

Kaza, 20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8 aylık hamile L.K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük'e (26) çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı L.K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, L.K.'nin bebeğinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı bildirilen öğretmenin cenazesi Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın meydana geldiği noktada torunları ve çocukları ile birlikte bir araya gelen Kışla Mahallesi sakinleri ise bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçişlerin çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle yetkililerden çözüm talebinde bulundu. Üst geçit ya da trafik ışıklarıyla bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçişin rahatlayacağını söyleyen mahalle sakinleri, 'ölüm yolu' olarak isimlendirdikleri yola çözüm bekliyor.

Kazadan yarım saat öncesinde öğrencilerine düğün davetiyesi vermiş

Kızının, Merve Çürük'ün öğretmenlik yaptığı dershaneye gittiğini belirten Yağmur Karakaya Ayhan, "Kızım dersi bittikten sonra eve geldi. Hoca hanım da dersin ardından evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Fakat burada ne bir ışık, ne de üst geçit olmadığı için hızlı gelen araç maalesef Merve hocamıza çarpıyor ve kendisi hayatını kaybediyor. Kızımın öğretmeni olduğu için yakın olarak da tanıyorduk, çok üzüldük. Eylül ayında düğünü vardı. Öğrencileri ile konuşmuşlar. Hatta çocuklar 'hocam bizi düğününüze çağırmazsanız küseriz' demişler. Ancak maalesef düğünü gerçekleşemedi, cenazesi gerçekleşti. Ölüm yolu diyorum ben buraya. Her ay 1-2 kişi mutlaka hayatını kaybediyor. Hocam kazadan yarım saat öncesinde düğününe davet ederek kızıma davetiye vermiş. Biz de maalesef şok olduk. Derin bir üzüntü içerisindeyiz" dedi.

"Her an araba çarpacak diye çok korkuyoruz"

Torununun mahallede yer alan ana sınıfına gittiğini belirten mahalle sakini Nazmiye Türkeri de, "Torunum yakındaki ana sınıfına gidiyor. Çevrede ilkokul, dershane ve sağlık ocağı da var. Ancak çocuklarımız sokakta oynayamıyor. Ben karşıdan karşıya geçeceğim zaman 1 saat beklemek zorunda kalıyorum. Geçeceksen, bekleyeceksin. Çocuklarla geçmemiz imkansız. Her an araba çarpacak diye çok korkuyoruz. Buraya üst geçit ya da trafik ışıkları olabilir, çok memnun oluruz. Çocuklarımız da rahat eder, biz de rahat ederiz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sakine Yaşdal ise, "Çocuklarımızı ve torunlarımızı sokağa bırakamıyoruz. Biz de karşıdan karşıya geçemiyoruz. Çok rahatsız oluyoruz çocuklara bir şey olacak diye. Herkes korku içinde yaşıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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