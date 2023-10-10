Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin kazadan hemen önce bir mağazada arkadaşıyla sarıldığı görüntüler ortaya çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırırken, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin arkadaşı, son görüntüleri paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin kazadan hemen önce bir mağazada arkadaşıyla sarıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Hazar Sağır, kullandığı 01 ANB 667 plakalı motosikleti ile önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.S.'ye, ardından V.Y. idaresindeki 01 M 0894 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan M.S.'yi hastaneye kaldırırken, motosiklet sürücüsü Hazar Sağır'ın öldüğünü belirledi. Sağır'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arkadaşları son görüntüsünü paylaştı

Öte yandan Hazar Sağır'ın, hayatını kaybetmeden hemen önce alışveriş merkezinde bir arkadaşını ziyaret edip sarılarak sohbet ettiği anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Gencin arkadaşı o anları, "Allah rahmet eylesin. 10 dakika önce seninle gülüyorduk, mekanın cennet olsun canım kardeşim" diyerek paylaştı. - ADANA