Adana'da Trafik Kazasında Bitkisel Hayata Giren Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da Trafik Kazasında Bitkisel Hayata Giren Genç Hayatını Kaybetti
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Adana'da geçirdiği trafik kazasından sonra 8 ay boyunca bitkisel hayatta kalan Mahmut Aşar, hayatını kaybetti. Ailesi, ölüm raporundaki 'normal ölüm' ifadesine itiraz etti ve konunun yeniden incelenmesini talep etti.

Adana'da 8 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak bitkisel hayata giren genç tedavi gördüğü şehir hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazeyi teslim almak için gelen aile yakınları ölüm raporunda "adli vaka" yerine "normal ölüm" yazıldığını görünce şok yaşadı.

Alınan bilgiye göre, 8 ay önce yaşanan olayda 24 yaşındaki Mahmut Aşar, motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aşar, yoğun bakıma alındı. Düne kadar bilinci kapalı şekilde yaşam mücadelesi veren Aşar, hayatını kaybetti. Aile, acı haberin ardından cenazeyi almaya geldi. Ölüm raporunu gören Aşar'ın yakınları, kazaya bağlı bir ölüm olmasına rağmen belgede "normal ölüm" olarak geçtiğini görünce şok yaşadı.

"Yanlış rapor tutulmuştur, gereğinin yapılmasını istiyoruz"

Mahmut Aşar'ın amcası İbrahim Aşar, yaşananlara tepki gösterdi. Amca Aşar," Yeğenim 8 ay önce trafik kazası geçirdi. Bir araç çarptı, o günden beri bitkisel hayattaydı. Bugün ölüm haberini aldık. Cenazesini almaya geldiğimizde ölüm raporunda adli vaka yazması gerekirken 'normal ölüm' yazıldığını gördük. Bu açıkça bir hatadır. Yanlış rapor tutulmuştur, gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Aile, olayın tekrar incelenmesini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını da talep etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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