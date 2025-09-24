Haberler

Adana'da Trafik Kazasında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını kaybetti. Sürücü gözaltına alınarak tutuklandı.

Adana'da aracıyla çarptığı 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Kaza, dün merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ara sokakta dönüş yapan S.K. idaresindeki 01 ADF 534 plakalı otomobil, 2 yaşındaki Cumali Çağlar'a çarptı. Aracın altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü S.K. bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü tutuklandı. - ADANA

