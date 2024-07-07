Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre göre, Serdar N. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsü belli olmayan bir başka otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Serdar N.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada Adana Şehir Hastanesi polis noktasına aynı yerden trafik kazasından Yusuf Ş. isimli şahsın geldiği öğrenildi. Polis çevrede gerçekleştirdiği araştırmada kaza esnasında araçta bulunana bir başka şahsın da olay yerini terk ettiğini belirledi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA