Adana'da Trafik Kazası: Sürücü Kapı Açılınca Araçtan Atladı

Adana'da Trafik Kazası: Sürücü Kapı Açılınca Araçtan Atladı
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Adana'da meydana gelen trafik kazasında, çarpışma anında kapısı açılan otomobilden atlayarak kaçarak kurtulan sürücü, 'Sıkışmaktansa atlamayı tercih ettim' dedi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da gerçekleşen trafik kazasında çarpışma anında kapısı açılan otomobilden atlayıp koşan sürücü o anları anlattı. Kazazede genç, "Sıkışmaktansa atlamayı tercih ettim" dedi.

Kaza, öğle saatlerinde Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. 01 DBK 12 plakalı otomobil caddeye dönüş yapmak isterken, Mustafa Kemal Tur idaresindeki 01 KS 042 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tur'un kullandığı aracın kapısı açıldı. Yaralanan sürücü, refleksle araçtan kendini atıp koşmaya başladı.

"Sıkışmaktansa atlamayı tercih ettim"

Kaza sonrası Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü Mustafa Kemal Tur, İhlas Haber Ajansı'na o anları anlattı. Tur, aracı ile kendi şeridinde ilerlediğini söyleyerek, "Önümdeki araç aniden çıkınca çarpıştık. Araca güvenmediğim için sıkışmaktansa atlamayı tercih ettim. Emniyet kemerim takılıydı ama çarpmanın etkisiyle fırlamış olabilirim. Kafamı yere çarptım, şişlik oluştu ama çok şükür ciddi bir sorunum yok. Karşı tarafla konuştuk, hasar karşılanacak. Hepimize geçmiş olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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