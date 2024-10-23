Adana'da Trafik Kazası: Şahin Otomobil Ortadan İkiye Ayrıldı, 4 Yaralı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka Şahin otomobil kağıt gibi ortadan ikiye ayrılırken, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kaza sabah 08.20 sıralarında İmamoğlu çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre 01 AYE 457 plakalı hafif ticari araç ile Gamber Obuz yönetimindeki 55 TA 022 plakalı Fiat Tofaş marka Şahin otomobil çevre yolunda çarpıştı. Çarpışma sonrası Şahin model otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölünürken Gamber Obuz ve aynı araçta bulunan Elif Obuz araçtan fırlayarak yaralandı. Kazada ticari araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Gamber Obuz ve Elif Obuz yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA