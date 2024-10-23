Üye Girişi
Haberler

Adana'da Trafik Kazası: Şahin Otomobil Ortadan İkiye Ayrıldı, 4 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: Şahin Otomobil Ortadan İkiye Ayrıldı, 4 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka Şahin otomobil ortadan ikiye ayrılarak kullanılmaz hale geldi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka Şahin otomobil kağıt gibi ortadan ikiye ayrılırken, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kaza sabah 08.20 sıralarında İmamoğlu çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre 01 AYE 457 plakalı hafif ticari araç ile Gamber Obuz yönetimindeki 55 TA 022 plakalı Fiat Tofaş marka Şahin otomobil çevre yolunda çarpıştı. Çarpışma sonrası Şahin model otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölünürken Gamber Obuz ve aynı araçta bulunan Elif Obuz araçtan fırlayarak yaralandı. Kazada ticari araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Gamber Obuz ve Elif Obuz yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İmamoğlu Otomobil Güvenlik Olaylar 3-sayfa Sağlık trafik Tofaş adana Kaza

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TRT CANLI İZLEME LİNKİ | Galatasaray'ın maçı TRT'de mi? TRT kesintisiz, HD izleme linki var mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.