Adana'da Trafik Kazası: Elektrikli Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Adana'da, kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarpması sonucu elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, otomobil sürücüsünün hız yaparak hata yaptığı öne sürüldü.

Adana'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarpıp ağır yaraladığı seyisin yeğeni, "Duyduğumuz bilgilerde kadın sürücü, araç muayene randevusunun Yüreğir yerine Seyhan'da olduğunu öğrenmiş. Onun için hız yapmış. Amcam pazardan atı için maydanoz, havuç alıp giderken böyle bir kaza geçiriyor" dedi.

Kaza, 3 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen İ.K. yönetimindeki 31 AYD 39 plakalı BMW marka otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan seyis Resul Taş'ın (40) kullandığı 01 AZF 225 plakalı elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Taş yola savrulurken, otomobil refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçerek Y.U. idaresindeki 33 AZP 472 plakalı kamyonete çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücüleri ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavisi yapılan sürücülerden İ.K. ifadesi alınıp sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest kaldı.

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Adana Hipodromu'nda seyislik yapan Taş'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Taş'ın ailesinin hastane önündeki bekleyişi de devam ederken yeğeni Nurullah Taş, gazetecilere açıklamada bulundu. Yeğen Taş, "Amcam kavşakta beklerken bir kadının sürdüğü otomobil kırmızı ışıkta geçerek çarpıyor. Amcam savruluyor. Amcamın sağlık durumu kötü. 3 gündür beyin kanaması mevcut. Omurga kırıkları, kafa tasında, yüzünde, belinde kırıklar var. Sağ gözünde patlama oldu, gözü alındı. 7 saat ameliyatta kaldı. Sol gözünün görüp görmediğini bilmiyoruz, uyanmasıyla birlikte bunu anlayacağız. Hayati tehlikesi devam ediyor. Kesinlikle hiçbir beklentide olmayın diyorlar. Bize verdikleri en iyi haber durumunun stabil olması. At bakıcısı olarak çalışıyor. Hipodrom ile evinin arası 2 kilometre. Hızlı gideyim diyebileceği bir mesafe değil. Pazardan atı için maydanoz, havuç alıp bisikletiyle giderken böyle bir kaza geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"Araç muayenesine yetişmek için hız yapmış"

Öte yandan, BMW sürücüsü İ.K.'nin araç muayenesine yetişmek için hız yaptığını öne süren Taş, "Kadın sürücünün aldığımız bilgilere göre hayati tehlikesi yok. Burun kırığı mevcutmuş. Duyduğumuz bilgilerde kadın sürücü, araç muayene randevusunun Yüreğir yerine Seyhan'da olduğunu öğrenmiş. Onun için hız yapmış. Kadının genel sağlık durumu iyi. Hukuki süreçlerle alakalı bir bilgimiz yok, bizim acımız bize yetiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
