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Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da lastiği patlayan otomobilin karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adana'da lastiği patlayan otomobilin karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Yılankale mevki otoban girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 80 GM 811 plakalı otomobilin lastiği patladı. Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkınca önce refüje çarptı, ardından yolun karşısına geçti. Yolun karşısına geçen otomobil, İ.M. yönetimindeki 01 VCP 69 plakalı otomobile çarptı. 80 GM 811 plakalı otomobilden kopan teker parçası ise, başka bir otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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