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Adana'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazada Merve Dağ, Şevval Başıbüyük ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan'ı Osmaniye'nin Kadirli ilçesini bağlayan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Merve Dağ'ın kullandığı 01 ANG 594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce trafik ışıklarına çarpıp devrildikten sonra, ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak durabildi. Kazada Merve Dağ, Şevval Başıbüyük ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise kazanın meydana geldiği noktada ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önemli aldı. Kaza nedeniyle Kozan-Kadirli kara yolunda bir süre trafik kontrollü olarak işledi. Savcılık, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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