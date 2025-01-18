Adana'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sularında organize sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, organize sanayinden gelen Mert Özcan yönetimindeki 01 ZY 115 plakalı otomobil yoldan yükselen tozdan göremediği Kozan istikametinden gelip Köseli istikametine seyir halinde olan Furkan Eroğlu yönetimindeki 01 UD 377 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri yaralanırken, her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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