Adana'da Trafik Kavgasında Kadına Yumruk
Adana'da yaşanan bir trafik kavgasında, bir kadının kaçan şahsı tutmaya çalışırken yumruk yemesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın, olay sonrası bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağını belirtti.

Olay, 22 Eylül'de merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan İ. otomobiliyle giderken sokakta duran bir kadını 'Kenara çekilir misiniz' diyerek uyardı. Bunun üzerine Ramazan İ., kadının kocası tarafından tehdit edildi. Ardından da ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Ramazan İ., mahalleden kaçmaya başladı. Bu sırada sokaktaki 2 çocuk annesi Selma Alasırt (38), şahsı tutmaya çalıştı. Ramazan İ., Alasırt'a yumruk atıp kaçmaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bir süre sonra yakalanan Ramazan İ. mahalleliden dayak yedi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

"Böyle bir tepki beklemiyordum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Selma Alasırt, "Biz burada çay içerken birden bu adam koşarak geldi. Arkasındakiler de 'Tutun şunu' diyerek bağırıyordu. Ben de hırsız veya çocuklara saldıran bir şahıs sandım. Tutmaya çalıştım ama bana geldi yumruk attı. Dudağım kanadı, böyle bir tepki beklemiyordum. Bundan sonra kimseyi tutmaya çalışmam, şikayetçiyim" dedi. - ADANA

