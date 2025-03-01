Adana'da Trafik Denetimlerinde 1.2 Milyon Lira Ceza Kesildi
Adana'da yapılan trafik denetimlerinde sürücülere 2 günde toplam 1 milyon 199 bin 371 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.
Adana'da 2 günde gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere çeşitli ihlallerden toplam 1 milyon 199 bin 371 lira para cezası uygulandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 ve 28 Şubat'ta 51 noktada 30 ekip 162 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 6 bin 683 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, araçlar kontrol edildi. Çalışmalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 tüfek, 2 kurusıkı tabancayla bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.
Denetimde 15 motosiklet trafikten men edilirken bazı araç sürücülerine, çeşitli ihlallerden toplam 1 milyon 199 bin 371 lira para cezası verildi. - ADANA