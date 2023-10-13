Adana'nın Seyhan ilçesinde torunları tarafından kürekle darbedildiği iddia edilen dede ve babaanne hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası torun gözaltına alındı.

Adana'da torunları tarafından kürekle darbedilen dede ve babaanne hastaneye kaldırıldı

Adana'da torunları tarafından kürekle darbedildiği ileri sürülen dede ve babaanne hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, S.O'nun babaannesi R.O. ve dedesi H.E.O'yu kürekle darbettiğini belirledi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dede H.E.O'nun kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi, durumunun ağır olduğu belirlenen babaanne R.O. ise yoğun bakım bölümüne sevk edildi.

S.O. polis tarafından gözaltına alındı.