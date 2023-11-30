Adana'da Torbacılara Operasyon: 3 Tutuklama

Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADANA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kent merkezindeki mahallelerde satış yaptığı belirlenen Samet A., Halil B. ile Veysel Ş.'nin evlerine eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 177,02 gram bonzai, 4,18 gram metamfetamin, 1,16 gram eroin, 6 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.