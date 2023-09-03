Adana'da Torbacılara Operasyon: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

ADANA'da polis ekiplerinin torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden Abdullah K.(22) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması için merkez Seyhan ilçesi Onur ve Sümer mahallelerinde tespit edilen 2 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda Abdullah K., Berat İ.(27) ve Burak A.(34) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 216,85 gram sentetik kannabinoid, 5,97 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 2 bin 175 lira ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah K. tutuklanırken Berat İ. ve Burak A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)