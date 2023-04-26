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Adana'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

- Adana'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama Adana'da uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli polisin operasyonu ile yakalanıp tutuklandı.

- Adana'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli polisin operasyonu ile yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt ve Fevzipaşa Mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Cemil K. ile Aydın A.'nın evine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada 29,03 gram metamfetamin, 3,24 gram bonzai, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Adana 3. Sayfa Haberler

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