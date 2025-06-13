Adana'da Torbacı Operasyonunda 5 Tutuklama

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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 5,500 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama

ADANA - Adana'da polis, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı, 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler takibe alındı. Takip sonrasında polis, bazı adres ve araçlara yönelik baskın yaptı. Operasyoda 7 şüpheli yakalandı, 5 bin 500 adet uyuşturucu hap, 164 gramdan fazla bonzai, 27 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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