Adana'da Torbacı Operasyonu: 10 Hükümlü Yakalandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 10 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da torbacı operasyonu: 10 hükümlü yakalandı
ADANA - Adana'da uyuşturucu ticaretinden aranan 10 hükümlü torbacı operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 hükümlü cezaevine gönderildi.