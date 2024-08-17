Üye Girişi
Haberler

Adana'da Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Çocukları Dijital Oyun Bağımlılığına Karşı Uyardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, parkta oyun oynayan çocukları ve ailelerini dijital oyun bağımlılığına karşı uyarıp çocuklarla birlikte salıncakta sallanıp tahterevalliye bindi.

Adana'da Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, parkta oyun oynayan çocukları ve ailelerini dijital oyun bağımlılığına karşı uyarıp çocuklarla birlikte salıncakta sallanıp tahterevalliye bindi.

Türkiye'de yaklaşık 50 milyon kişi dijital oyun oynuyor. 2023'te yapılan bir araştırmada ise Türkiye'de oyun alışkanlığı, daha çok gençler arasında yaygın olduğu ortaya çıkarken oyuncuların yüzde 35'i, 25-34 yaş arasında, yüzde 25'i 18-24 yaş aralığı kalanı ise 18 yaşın altında. Başta gençler ve çocuklar artık sanal dünyada daha fazla zaman geçiriyorlar. Hatta evlerini, arkadaşlarını bile sanal ortamda seçiyorlar.

Ekipler çocukları ve ailelerini uyardı

Oyun bağımlılığı son günlerde ciddi bir şekilde gündeme gelirken Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önce oyun parklarına daha sonra apartmanlara tek tek girip çocukları ve ailelerini dijital oyun bağımlılığına karşı uyardı. Ekipler çocukların oynadığı oyunları onlara tek tek sorarken sanal dünyada karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı bilgilendirdi. Ailelerine ise çocuklarının adeta gölgeleri olması gerektiğini hatırlatan ekipler, bilgilendirici el broşürleri dağıttı.

Çocuklarla oyun oynadılar

Bilgilendirme sonrasında polisler, çocuklarla birlikte oyun parkında oyunlar oynadı. Çocuklarla salıncağa ve tahterevalliye binen ekipler kaydıraktan da kaydı.

"Sohbet açık oynamıyorum"

11 yaşındaki Mehmet Emin Yılmaz, bilgilendirmenin iyi olduğunu söyleyerek, "Oyunlarda arkadaşlarımla oynadığımda kimlerle oynadığımı biliyorum ama bazen de kimlerle oynadığımı bilmiyorum. Sohbet açık oyun oynamıyorum" dedi.

13 yaşındaki Buğlem Pınar ise 4-5 saat oyun oynadığını polislerin bilgilendirmesinden sonra daha dikkatli olacağını söyledi.

"Çocuklarımı takip ediyorum"

Sevil Özer isimli veli ise çocuklarını sürekli takip ettiğini anlatarak, "Onları sürekli takip ediyorum. Oyun oynuyorlar. Polislerin bilgilendirmesi iyi oldu. Onlarla ilgileniyorum, kimlerle arkadaş olup olmadıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele 3-sayfa adana Spor Güvenlik 3.Sayfa Teknoloji Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'u kim düşürdü? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milan Torino ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Genoa Inter maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Genoa Inter ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Al Hilal Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Al Hilal Al Nassr ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title