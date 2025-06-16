Adana'da Tırdan 420 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Adana'da polis, bir tırın dorsesinde bulunan tarım aletleri arasına gizlenmiş 420 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda tır şoförü ve iki şüpheli gözaltına alındı. Bu, Adana'da tek seferde yakalanan en büyük ruhsatsız tabanca miktarı olarak kaydedildi.

Tırdaki tarım aletlerine zulalanmış: Adana'da 420 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis bir tırın dorsesindeki traktör ve tarım ekipmanlarının içine gizlenmiş 420 adet tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ile ilgili geniş çaplı çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında silah ticareti yapan şebeke belirlenerek takibe alındı. Şüpheli grubun, tabancaları farklı illerden temin ederek tırla sevk ettiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Konya üzerinden Adana'ya gelecek olan silahların olduğu tır takibe alındı. Konya ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği tır, Ceyhan ilçesi girişinde durduruldu. Yapılan aramada tırın dorse kısmındaki traktör ve tarım aletlerine zulalanmış 420 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda tır şoförü H.E.ile yanında bulunan A.E.gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebeke ile bağlantısı olduğu belirlenen A.E.(22)'yi Şırnak'ta, M.D.(24)'yi ise Şanlıurfa'da yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.E. ise serbest kaldı. Diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen silahların Adana'da tek seferde yakalanan en fazla ruhsatsız tabanca olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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