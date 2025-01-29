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Adana'da Tırda Uyuşturucu Yakalandı: 3 Kişi Gözaltında

Adana'da Tırda Uyuşturucu Yakalandı: 3 Kişi Gözaltında
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İstanbul'dan Adana'ya gelen bir tırda yapılan aramada 516 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını savunurken, iki kişi tutuklandı.

İstanbul'dan arkadaşının tırına binerek Adana'ya komşusuyla gelen şüphelinin montunun cebinden 516 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu madde komşuma ait, bana taşımam için verdi" savunması yaptı. Montun sahibi ve komşusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adana'ya gelen tırda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kente gelen araç Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda narkotik ekiplerince takibe alındı. Araç uygulama noktasında durduruldu. Tırın şoförü Fırat O. (26) ve yolcu konumdaki Diyar G. (23) ile Resul O. (33) araçtan indirildi. Narkotik köpeği "Barbara" araçta arama yaptığı sırada monta tepki verdi. Bunun üzerine montu arayan polis cebinde 516 gram kokain ele geçirdi.

Tırda bulunan 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler montun kendilerine ait olmadığını öne sürerken polis, montun cebindeki cüzdanda bulunan kimlikten Diyar G.'ye ait olduğunu tespit etti. Tır şoförü Fırat O., "Resul benim arkadaşım olur, Adana'ya gideceğimi söyleyince komşusuyla birlikte gelmek istedi. Uyuşturucu taşıdıklarından haberi yoktu" dedi.

Montu sahibi Diyar G. ise, "Uyuşturucu madde komşum Resul'e ait, taşımam için bana vermişti" savunmasını yaptı. Resul O. ise uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden Diyar G. ve Resul O. tutuklanırken Fırat O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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