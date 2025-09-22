Haberler

Adana'da Tırda 97 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Tırda 97 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana polisinin düzenlediği operasyonda otoyolda durdurulan bir tırda 97 ruhsatsız tabanca bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana polisinin yaptığı operasyonda tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alınıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde otoyolda bir tırda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaşan polis harekete geçti. Otoyolda önlem alan polis tırı durdurup arama yaptı. Aramada 97 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis tır sürücüsü C.K.'yı gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün

Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı

Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçeliler bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.