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Adana'da Tırda 53 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da Tırda 53 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Adana'da narkotik polisi, tırın lastiklerine zulalanmış 53 kilogram esrar ele geçirdi. Yakalanan tır sürücüsü, 'Paraya ihtiyacım olduğu için kuryelik yaptım' diye ifade verdi.

Adana'da narkotik polisi, tırın lastiklerine zulalanmış 53 kilogram esrar ele geçirdi. Yakalanan tır sürücüsünün, "Paraya ihtiyacım olduğu için kuryelik yaptım" diye ifade verdiği öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır şoförü Mahsun B.'nin kullandığı araçla kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokacağını belirledi. Narkotik polisleri söz konusu şüphelinin kullandığı tırı İncirlik Park alanında durdurdu.

Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada lastiklere tepki verdi. Narkotik polisleri tırın üzerinden lastiği sökerek içerisinden 89 pakette toplam 53 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için kuryelik yaptım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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