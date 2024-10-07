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Adana'da Tırda 25 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Adana'da Tırda 25 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Adana'da narkotik polisleri, bir tırın stepne lastiğinin içerisinde 25 kilo 700 gram metamfetamin buldu. Tır sürücüsü Abdulkerim A., uyuşturucu maddeye dair bilgisinin olmadığını savundu. Sürücü tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri tırın stepne lastiğinin içerisinde 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Tutuklanan tır sürücüsünün ifadesinde "Uyuşturucudan haberim yok" diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun şehir merkezi istikametine doğru şüphelendiği bir tırı durdurdu. Narkotik köpeği araçta yaptığı aramada, yedek lastiğine tepki verdi.

Polisler yedek lastiğin içerisinden 44 pakette toplam 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Tır sürücüsü Abdulkerim A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde," Uyuşturucudan haberim yok" şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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