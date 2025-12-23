Haberler

Adana'da 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda, bir tırda 16 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak sigara sokulacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kente gelen plakası belirlenen bir tır takibe alındı. Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda durdurulan tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Haberler.com




