Adana'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ceyhan- Kozan kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Üzeyir Turhan idaresindeki 42 BAU plakalı otomobil, M.T. idaresindeki 27 ALT 161 tır ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA